ЛНР: Киев наращивает силы в Донбассе, пользуясь новогодним перемирием

Луганск, 13 января. Украинские силовики наращивают силы на линии разграничения в Донбассе, пользуясь объявленным на новогодние праздники временным перемирием, заявил в субботу и.о. начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко.

«Используя новогоднее перемирие, противник продолжает наращивать силы и средства вдоль линии соприкосновения. Выявлено проведение работ по инженерному дооборудованию позиций в районе населенного пункта Луганское», — отметил он.

Кроме того, разведка ЛНР зафиксировала подвоз средств материального обеспечения на украинские позиции в районе населенных пунктов Малиновое и Нижнее. Все это, по мнению Филипоненко, указывает на то, что ВСУ готовятся и дальше нарушать минские соглашения.