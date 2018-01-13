Самая высокая смотровая площадка Европы откроется в Москве в 2018 году: репортаж со стройки. ФАН-ТВ

На территории комплекса «Москва-Сити» строится уникальная смотровая площадка. Международный деловой центр – символ московского градостроительного взлета – обещает открыть для своих посетителей неповторимый вид на российскую столицу. Съемочная группа ФАН-ТВ посетила место, которому предстоит стать самой высокой точкой обзора Москвы.

На 89 этаже башни «Восток» комплекса «Федерация» раздается визг болгарки и пилы – здесь кипят строительные работы. Новое креативное пространство, в которое превратится весь этаж, призвано побить все рекорды смотровых площадок в городе и стать самым популярным местом для отдыха и развлечений в столице. Смотровая площадка получит название «PANORAMA360». Ее генеральный директор Артур Шакарян подводит корреспондента ФАН-ТВ к огромным окнам:

– Это самые широкие стеклопакеты в «Сити», во всех башнях. Остекление начинается от пола, поэтому ощущение обзора у вас возникает, когда вы стоите очень близко к окну. Если бы тут было перекрыто, да, у вас было бы другое ощущение.

– Конечно, безусловно... Еще бы стеклянный пол! – предлагает репортер ФАН-ТВ.

– Это вообще было бы!

– И страху было бы…

– Я думаю, это наш будущий проект! – улыбается Артур Шакарян.

Витринные окна размером 6 метров в высоту и 1,66 м в ширину расположены вдоль всего периметра. С высоты 360-ти метров в них можно разглядеть Белый дом, МГУ имени Ломоносова, храм Христа Спасителя, «Олимпийский комплекс Лужники», Останкинскую телебашню. «PANORAMA360» – так называется новая смотровая площадка.

– Если одним словом – просто вау! Да, такие эмоции. Человек заходит, смотрит, и его переполняют эмоции, – добавляет ее гендиректор.

Смотровая площадка в башне «Федерация» обещает стать самой высокой в Европе. Ее можно сравнить с малайзийским небоскребом «Башни Петронас» в Куала-Лумпуре или с Международным финансовым центром в Гонконге.

На смотровой площадке в Москве будет работать фабрика мороженого и эко-ресторан. Здесь можно будет отдохнуть в приятной компании и почувствовать себя настоящим жителем мегаполиса. Из этой точки открывается фантастический вид на московский закат. Это зрелище стоит того, чтобы увидеть его своими глазами.

– Придумали новую идею: сделать смотровую площадку и фабрику мороженого одновременно, – рассказывает Артур Шакарян. – И после того как мы определились по основным позициям, у нас начался поиск подходящей площадки. Искали долго, прошли все башни. Вспомнили, что есть проект, который изначально планировался, но в какой-то момент был забыт, – это 89-й этаж башни «Федерация», потому что он изначально был спроектирован как смотровая площадка.

Изучать столицу с высоты птичьего полета посетителям будут помогать зоны дополненной реальности, проекционные шоу, барельефная карта и интерактивный гид по Москве. Все это разместят на площади в 1500 квадратных метров. Для самих рабочих каждый день здесь – как на экскурсии.

Александр Костин, руководитель строительства смотровой площадки «PANORAMA360», делится ощущениями:

– На такой высоте работаю в первый раз. И в первую очередь впечатлило то, что значимые объекты ты видишь, стоя на такой высоте над Москвой… У меня семья уже ждет и каждый день спрашивает: «Когда ты закончишь?» Поэтому, как только ремонт закончится, мы сюда обязательно придем всей семьей.

По словам организаторов, строительно-монтажные и отделочные работы займут еще несколько месяцев. И, если все пройдет успешно, «PANORAMA360» откроет двери для первых посетителей уже в марте 2018 года.

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