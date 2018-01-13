Выборы-2018: в штабе Путина рассказали о его поддержке в соцсетях

Москва, 13 января. Поддержка действующего президента РФ Владимира Путина, который заявил о намерении участвовать в выборах-2018, будет проводиться в социальных сетях через группы его сторонников. Об этом в субботу заявил пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов.

По его словам, ранее руководитель всероссийского движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова призвала сторонников Путина поддержать кандидата в соцсетях. При этом штаб не планирует регистрировать персональную страницу Путина, передает RT.

Напомним, что президентские выборы в России пройдут 18 марта. Предвыборная кампания официально стартовала в декабре прошлого года. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что намерен вновь принять участие в выборах, однако на этот раз пойти не от партии, а в качестве самовыдвиженца. Для этого ему необходимо собрать не менее 300 тыс. подписей в свою поддержку из разных регионов России. По словам представителей штаба, на данный момент собрано уже больше 260 тыс. подписей.