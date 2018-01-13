Китайские туристы во Владивостоке хотят голосовать за Путина

Владивосток, 13 января. Китайские туристы окружили пункты сбора подписей в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина во Владивостоке. Иностранцы признаются, что хотели бы поучаствовать в выборах главы РФ.

У пунктов сбора подписей в поддержку Путина во Владивостоке наблюдается большой наплыв туристов из Китая. Преимущественно девушки-иностранки активно делают фотографии и селфи на фоне брендированных щитов и баннеров. Китайцы признались, что тоже хотели бы поучаствовать в выборах президента России. Они отметили, что отдали бы голоса за Путина, так как они поддерживают его нынешнюю политику, направленную на укрепление дружбы с КНР.

Ранее президент России обратил внимание, что всеобъемлющее стратегическое партнерство между Пекином и Москвой набирает обороты. Глава государства отметил, что между странами большой товарооборот, они сотрудничают в сфере высокотехнологичных проектов. КНР также является одним из главных инвесторов «Ямал-СПГ», подчеркнул президент.