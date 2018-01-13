Выборы-2018: крымские татары заявили о поддержке Путина

Симферополь, 13 января. Общественный совет крымско-татарского народа и крымско-татарская организация «Къырым бирлиги» («Единство Крыма») приняли резолюцию о поддержке на предстоящих президентских выборах кандидатуры действующего главы государства Владимира Путина.

По словам главы организации Сейтумера Ниметуллаева, решение о поддержке кандидатуры Путина было принято на конференции, в которой участвовало 150 делегатов из различных регионов Крыма.

«Мы приняли резолюцию о поддержке Владимира Путина, — сказал РИА Новости Ниметуллаев. — Путин наш президент и другого мы не видим».

Он также подчеркнул, что возрождение крымско-татарского народа связано именно с именем Путина.

Напомним, что в выборах-2018 в качестве самовыдвиженца участвует действующий глава государства Владимир Путин. В настоящее время на территории России проходит сбор подписей в его поддержку.

Владимир Путин. Биография.