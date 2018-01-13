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Сирия новости 13 января 19.30: успехи САА и ВКС РФ на юге от Алеппо, «Нусра» лишилась 30 боевиков в Дамаске
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    Сирия новости 13 января 19.30: успехи САА и ВКС РФ на юге от Алеппо, «Нусра» лишилась 30 боевиков в Дамаске

    19:30  13 Января 2018
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    Успехи САА и ВКС РФ на юге от Алеппо

    Сирия, 13 января. Курды потеряли населенный пункт Гаранидж на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор. Более 30 боевиков «Ан-Нусры»*** были уничтожены силами САР на северо-востоке Дамаска. САА при помощи ВКС РФ заняла шесть населенных пунктов в Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    ВКС РФ: провели боевые вылеты в поддержку САА в южной части Алеппо.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отбили у «Ан-Нусры» автобусную станцию в городе Хараста на северо-востоке Дамаска; освободили шесть населенных пунктов на юго-западе Алеппо.

    «Исламское государство»1: захватило населенный пункт Гаранидж в юго-восточной части Дейр-эз-Зора; организовало два взрыва в провинции Багдад в Ираке.

    «Тахрир Аш-Шам»: понесла потери в боях с САА в Восточной Гуте Дамаска; укрепляет оборону вблизи населенного пункта населенного пункта Таль Ад-Даман в провинции Алеппо; подверглась ответному обстрелу САА на севере Хомса.

    «Джейш Аль-Ислам»*****: лишилась около 30 радикалов в столкновениях с ИГ1 к югу от Дамаска.

    Курды: оказались под обстрелом турецких войск в северной части Алеппо.

    Международная коалиция: провела бомбардировки населенных пунктов Гаранидж и Ас-Суса в провинции Дейр-эз-Зор.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    Подразделения Сирийской арабской армии (САА) и ее союзников продолжают наступать на позиции радикалов антиправительственных группировок в районе города Хараста к северо-востоку от столицы. Согласно данным военных источников информагентства Muraselon News, после нескольких часов ожесточенных боев с исламистами «Файлак Ар-Рахман» и «Джебхат Ан-Нусра»1 под контроль сил САР перешла автобусная станция. Кроме того, интернет-портал сообщает, что за последние несколько дней в Харасте были ликвидированы не менее 32 радикалов.

    В окрестностях населенного пункта Ялда, расположенного к югу от Дамаска, приостановились бои между террористами «Исламского государства» и силами «Джейш Аль-Ислам». Появились сведения об итогах противостояния. Информационный портал Al Masdar News сообщает о том, что шесть исламистов были уничтожены, еще порядка 30 боевиков получили ранения. Один из членов «Армии Ислама» был взят в плен, а затем казнен.

    Провинция Алеппо

    Карта военных действий — Алеппо

    Информационное агентство Al Masdar News сообщает о том, что в ходе наступления Сирийской арабской армии (САА) в южной части провинции боевики «Джебхат Фатх Аш-Шам»1 потеряли еще шесть населенных пунктов. САА и проправительственные взяли под контроль деревни Балуза, Кайкан, Аль-Аюбия, Кафр Абиш, Аль-Мунтар и Джубб Джасем, находящиеся на плато Аль-Хасс на юго-западе Алеппо. Напомним, войска Башара Асада намереваются объединить силы с частями САА, действующими в соседнем Идлибе. Одновременно с этим армия САР расширяет буферную зону вокруг так называемой «дороги жизни», соединяющей Алеппо и Хаму в обход частично оккупированных боевиками территорий провинции Идлиб.

    Тем не менее поступают сообщения о том, что «Тахрир Аш-Шам» готовится оказать сопротивление САА. Ожидается, что ожесточенные бои развернутся в районе населенного пункта Таль Ад-Даман, где боевики уже начали укреплять оборону. Несмотря на то, что Таль Ад-Даман не является крупным городом, он имеет для террористов стратегическое значение, поскольку через него пролегают основные пути, ведущие из Алеппо в Хаму и Идлиб.

    Между тем на севере региона возобновились вооруженные стычки между Отрядами народной самообороны (YPG) и турецкими силами. Как передает Twitter-канал (MrKyruer), артиллерия Турции провела обстрел опорных пунктов курдских отрядов на окраинах кантона Африн. О нанесенном курдам уроне пока не сообщалось.

    Провинция Хомс

    Карта военных действий — Хомс

    Сирийский наблюдательный пункт за правами человека (SOHR) утверждает, что к северу от административного центра провинции вновь отмечаются взаимные обстрелы между Сирийской арабской армией (САА) и радикалами антиправительственных организаций. Сообщается, что войска Башара Асада открыли ответный огонь по военным объектам исламистов недалеко от населенного пункта Аль-Хула. Напомним, север Хомса находится в зоне деэскалации, то есть здесь действует режим прекращения огня. Однако вследствие того, что исламисты, в очередной раз нарушив перемирие, нанесли удары по укрепрайонам правительственных сил, военнослужащие САР были вынуждены ответить обстрелом.

    Провинция Дейр эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр-эз-Зор

    Отряды ИГИЛ1, скрывающиеся в районах, занимаемых отрядами Сирийской демократической армии**** (SDF), провели внезапную атаку на позиции курдов в районе города Гаранидж. Согласно информации новостного портала QASIOUN NEWS, террористам удалось захватить населенный пункт. Нападение началось с того, что смертник ИГИЛ активировал на себе взрывное устройство вблизи позиций SDF. Это привело к гибели пяти высокопоставленных членов «демократической армии», по некоторым данным, связанных с ИГИЛ. Напомним, многие бывшие ИГИЛовцы перешли на сторону проамериканских сил SDF и YPG после того, как Сирийская арабская армия при помощи ВКС РФ уничтожила «Исламское государство» на территории САР.

    Как только Гаранидж заняли террористы, военные самолеты международной коалиции, возглавляемой США, нанесли авиаудары по населенному пункту. Также под ударом оказалась деревня Ас-Суса, передает военный источник в сети Twitter (soundandpic). Сведений о возможных жертвах среди местного населения пока не поступало.

    Ирак

    Карта военных действий — Ирак

    В Багдаде сработали сразу два взрывных устройства. Двое гражданских лиц были убиты, еще четверо получили ранения в результате взрывов на севере и на юге региона. Об этом сообщает агентство новостей Iraqi News. Оба СВУ были установлены неподалеку от городских рынков. Известно, что за терактами стоят боевики «спящих ячеек» «Исламского государства». Напомним, взрывы в провинции Багдад происходят практически ежедневно. Несмотря на то, что в начале декабря было объявлено о полном уничтожении ИГИЛ в Ираке, некоторые отряды террористической группировки все еще присутствуют на территории страны, осуществляя подпольную деятельность.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
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