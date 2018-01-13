«Мракобесие беспредельно»: Азаров сравнил депутатов Рады с юристами Третьего Рейха

Москва, 13 января. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров резко раскритиковал новый законопроект о «О защите украинской государственности от проявлений коллаборационизма», который на днях был внесен на рассмотрение в Верховную раду, заявив о «беспредельном» уровне «мракобесия» на Украине.

Он сравнил законопроект с правовыми актами, выпускаемыми юристами Третьего Рейха, и подчеркнул, что единственная его задача — борьба с инакомыслием. На связь с фашисткой Германией указывает и положение о вознаграждении за донос на неблагонадежных граждан.

«Мракобесие беспредельно. Если внимательно прочитать этот бред, то его смело можно отнести к наивысшим достижениям нацистского тоталитарного режима, а его отдельные положения легко переплюнут даже фашистских юристов», — пишет Азаров в Facebook.

По его словам, деятельность украинских депутатов никак не вписывается в рамки взятого Киевом курса на ассоциацию с ЕС и принятие европейских ценностей.

Напомним, что документ определяет понятие «коллаборациониста» и запрещает людям, уличенным в «сотрудничестве с врагом» занимать определенные государственные должности. Кроме того, под «коллаборционизм» попадают митинги и посты в соцсетях в поддержку ДНР и ЛНР, а также передача материальных ресурсов ополченцам. За это авторы законопроекта предлагают сажать на срок до 15 лет.