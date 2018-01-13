Названы самые покупаемые автомобили в России в 2017 году

Москва, 13 января. Аналитики Ассоциации европейского бизнеса составили рейтинг наиболее популярных на российском рынке автомобилей в 2017 году.

Как выяснили эксперты, самым востребованным стал у россиян седан Kia Rio. В минувшем году было продано 96 689 автомобилей этой модели, что на 10% выше аналогичных показателей за 2016 год.

Отечественные LADA Granta и LADA Vesta заняли вторую и третью строчки рейтинга. Их было продано 93 тысячи и 77 тысяч соответственно.

Замкнули топ-5 списка две модели Hyundai – седан Solaris и кроссовер Creta. Также спросом у россиян в 2017 году пользовались Volkswagen Polo, Renault Duster, Lada Largus, Lada Xray и Toyota RAV4.

Напомним, автомобиль LADA Vesta получил личное одобрение президента РФ Владимира Путина. Во время визита на завод «АвтоВАЗ» осенью 2015 года глава государства сам прокатился за рулем машины и похвалил ее, отметив, что автомобиль соответствует всем мировым стандартам.