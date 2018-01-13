Переводчик наставника «Спартака» рассказал о встрече Карреры и Лаврова

Москва, 13 января. Артем Фетисов, переводчик наставника «Спартака» итальянца Массимо Карреры, рассказал о встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Фетисов рассказал о тонкостях работы переводчиком тренера «Спартака». Он напомнил, как вместе с наставником команды переживал из-за слухов о якобы его скорой отставке. Однако в слухи не верил. По словам Фетисова, «веских причин для таких радикальных мер со стороны руководства не было».

Вместе с Каррерой Фетисов пережил и приятные моменты, одним из которых оказалась встреча с Лавровым — известным болельщиком «Спартака».

«Лавров как-то сказал Массимо пару слов на английском, — приводит слова Фетисова RT. — Кстати, его визит произвел на меня впечатление. Я давно наблюдаю за ним, за тем, как он ведет себя на мировой арене. Очень сильная личность, человек, заслуживающий уважения».

Ранее Каррера поддержал президента России Владимира Путина, обеспокоенного будущим российских футболистов. Он отметил, что в настоящее время «не все готовы ставить в основу молодых ребят, потому что сразу возникает опасность отсутствия результата».