Падение «неизвестного космического объекта» в Китае попало на видео

Пекин, 13 января. Падение из космоса неизвестного объекта попало на камеры жителей городского округа Байсэ китайской провинции Гуанси. После столкновения небесного тела с землей прогремел мощный взрыв.

Упавшим «НЛО» оказался ракетный ускоритель китайской ракеты «Чанчжэн-3B», что также подтвердили местные власти. По их утверждению, зона падения была определена заранее.

This is probably why the Chinese need to recover their rockets stages soon....and for reasons other than price:



(video of booster falling in planned drop zone from Chinese social media for today's Long March 3B launch, taken at Baise, Guangxi, China) pic.twitter.com/SLqaDeoPf7 — Cosmic Penguin (@Cosmic_Penguin) January 12, 2018

Ракета-носитель стартовала 12 января, чтобы доставить на орбиту два спутника навигационной системы BeiDou.

Ранее США утратили связь с секретным правительственным спутником Zuma, который был запущен 8 января 2018 года.





