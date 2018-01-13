Видео с украинскими кораблями в Крыму опубликовано в Сети

Севастополь, 13 января. В Сети опубликована видеозапись, на которой можно увидеть украинские корабли, которые находятся в Крыму.

Телеканал «Звезда» опубликовал видео, на котором запечатлены украинские корабли, которые остались в Крыму. Как отмечают зрители ролика, состояние военной техники плачевное.

Пользователи Сети разглядели на видеозаписи морские тральщики «Чернигов» и «Черкассы», а также подводную лодку «Запорожье» и спасательное буксирное судно «Кременец». Корпуса кораблей обшарпаны, суда покрыты ржавчиной.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона готова предать Украине военную технику и боеприпасы, которые остались в Крыму после перехода полуострова в состав России. Кроме того, Москва готова пригласить украинских специалистов при необходимости утилизировать не подлежащих транспортировке боеприпасы.