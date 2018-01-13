Выборы-2018: в ЦИК допустили использование удлиненного бюллетеня

Магадан, 13 января. Из-за большого количества кандидатов на выборах президента РФ в марте может быть использован удлиненный бюллетень, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Так, отвечая на вопрос, поместятся ли имена всех кандидатов на одной странице бюллетеня, Памфилова сказала: «Я не могу сказать, у нас даже наши комплексы обработки избирательных бюллетеней — даже там предусмотрен длинный двойной лист».

По ее словам, максимальное количество, которое может быть в бюллетене, это 16 человек.

Грядущие выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Действующий глава государства Владимир Путин будет участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца. Сейчас в списке доверенных лиц кандидата в президенты числятся 259 человек. Ближе к концу января будет утверждена вторая половина списка.

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