Россия сделает для себя выводы после доклада демократов США о «вмешательстве» — МИД РФ
Москва, 13 января. Доклад американских сенаторов-демократов о якобы имевшем место вмешательстве России в дела различных стран «пресыщен злобой и ядом», считает замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
«Недавно появился двухсотстраничный опус демократов, где страницей за страницей идут антироссийские лозунги, штампы, клише. Все это перенасыщено злобой и ядом. Вот это уровень антироссийского дискурса в Вашингтоне», — отметил он.
По словам дипломата, Россия не собирается принимать ответные меры, поскольку считает недостойным поведение американских сенаторов, однако определенные выводы для себя сделает, передает ТАСС.
Обвинения в том, что Россия якобы вмешалась в американские выборы, наняв хакеров, которые украли переписку демократов в 2016 году, начались после победы Дональда Трампа.
Президент РФ Владимир Путин назвал «чушью и бредом» бездоказательные обвинения со стороны США. По его словам, противники Трампа пытаются использовать «российскую карту», пытаясь добиться его импичмента.