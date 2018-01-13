Россия сделает для себя выводы после доклада демократов США о «вмешательстве» — МИД РФ

Москва, 13 января. Доклад американских сенаторов-демократов о якобы имевшем место вмешательстве России в дела различных стран «пресыщен злобой и ядом», считает замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Недавно появился двухсотстраничный опус демократов, где страницей за страницей идут антироссийские лозунги, штампы, клише. Все это перенасыщено злобой и ядом. Вот это уровень антироссийского дискурса в Вашингтоне», — отметил он.

По словам дипломата, Россия не собирается принимать ответные меры, поскольку считает недостойным поведение американских сенаторов, однако определенные выводы для себя сделает, передает ТАСС.

Обвинения в том, что Россия якобы вмешалась в американские выборы, наняв хакеров, которые украли переписку демократов в 2016 году, начались после победы Дональда Трампа.

Президент РФ Владимир Путин назвал «чушью и бредом» бездоказательные обвинения со стороны США. По его словам, противники Трампа пытаются использовать «российскую карту», пытаясь добиться его импичмента.

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