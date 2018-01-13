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Искусственный интеллект научили показывать мысли человека
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    Искусственный интеллект научили показывать мысли человека

    14:21  13 Января 2018  /обновлено: 14:21  13 Января 2018
    97

    Искусственный интеллект научили показывать мысли человека

    Москва, 13 января. Японские ученые создали искусственный интеллект, способный считывать мысли человека и визуализировать их.

    Разработку представили сотрудники исследовательской лаборатории по информационным коммуникациям ATR. Искусственный интеллект получает мозговые волны и воспроизводит на экране то, что видит человек.

    Исследования проекта длились в течение 10 месяцев. Добровольцам, принимающим участие в испытании, показывали изображения, затем они должны были думать о картинке некоторое время.

    В результате, как сообщает Infox.ru, японские ученые создали первый в мире искусственный интеллект, который способен реконструировать изображение, о котором испытуемый только вспоминал, а не видел все время.

    Напомним, ранее во время визита президента РФ Владимира Путина в компанию «Яндекс» специалисты рассказали, что искусственный интеллект скоро будет внедрен практически во все сферы жизни, однако все равно не сможет полностью заменить человеческий.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
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    #путин #ученые #искусственый интеллект
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