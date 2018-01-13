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Американцы снимут сериал о Екатерине II в Петербурге
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    Американцы снимут сериал о Екатерине II в Петербурге

    14:02  13 Января 2018  /обновлено: 14:02  13 Января 2018
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    Американцы снимут сериал о Екатерине II в Петербурге

    Санкт-Петербург, 13 января. Американский телеканал HBO собирается снять сериал о российской императрице Екатерине Великой. Планируется, что основная часть съемок пройдет в дворцах Петербурга и Царского села.

    На главную роль в проекте создатели сериала пригласили актрису из Великобритании Хелен Миррен. Как пишет издание Daily Mail, она уже подтвердила, что начала работу над ролью.

    Планируется, что сериал будет состоять из четырех частей. В качестве его режиссера выступит Филипп Мартин. Съемки в Санкт-Петербурге и Царском селе должны пройти в наступившем 2018 или в начале 2019 года.

    Актриса Хелен Миррен

    Ранее Миррен уже играла роли британских императриц Елизаветы I и Елизаветы II.

    Напомним, в конце декабря президент РФ Владимир Путин рассказал, что культура для него очень интересна: одноименный российский телеканал он назвал своим любимым.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
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    #путин #кино #екатерина ii #сериал
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