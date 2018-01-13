Американцы снимут сериал о Екатерине II в Петербурге

Санкт-Петербург, 13 января. Американский телеканал HBO собирается снять сериал о российской императрице Екатерине Великой. Планируется, что основная часть съемок пройдет в дворцах Петербурга и Царского села.

На главную роль в проекте создатели сериала пригласили актрису из Великобритании Хелен Миррен. Как пишет издание Daily Mail, она уже подтвердила, что начала работу над ролью.

Планируется, что сериал будет состоять из четырех частей. В качестве его режиссера выступит Филипп Мартин. Съемки в Санкт-Петербурге и Царском селе должны пройти в наступившем 2018 или в начале 2019 года.

Ранее Миррен уже играла роли британских императриц Елизаветы I и Елизаветы II.

Напомним, в конце декабря президент РФ Владимир Путин рассказал, что культура для него очень интересна: одноименный российский телеканал он назвал своим любимым.