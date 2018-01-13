Две мыши пробрались в банкомат и съели деньги в Казахстане

Астана, 13 января. Пара мышей пробрались в банкомат и погрызли порядка 300 долларов под Астаной, сообщили представители банка, которому принадлежал терминал.

Один из казахстанских банков пострадал из-за проделок мышей. Инцидент произошел под Астаной.

«Действительно, в одном из банкоматов, расположенном неподалеку от Астаны, в процессе инкассации была обнаружена пара мышей, судя по всему, искавших убежище от суровых погодных условий», — цитирует казахстанские СМИ источники в банке.

В настоящее время подробности инцидента выясняются. В банке заверили, что съевшим деньги грызунам ничего не угрожает.

По данным местных СМИ, мыши нанесли урон банку в размере не менее 100 тысяч тенге или 300 долларов.