Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел: «Мы не боимся неонацистов»

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Петр Лебедь) рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей о своем отношении к нападению украинских неонацистов праворадикальной группировки «С14» на религиозную организацию.

Напомним, 8 января въезд в Киево-Печерскую Лавру заблокировали около 30 человек в балаклавах. Это оказались неонацисты из праворадикальной организации «С14». На ее странице в Facebook было сказано, что националисты выступают против отказа священников отпевать погибших украинских военных и гражданских лиц, являющихся атеистами или крещенных не в церкви Московского патриархата.

Киевский корреспондент ФАН приехал на Лаврскую улицу, где расположен Киево-Печерский монастырь, настоятель которого отец Павел не побоялся выйти к националистам и убедил их покинуть святое место.

С митрополитом Вышгородским и Чернобыльским, викарием Киевской митрополии, наместником Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры Павлом корреспондент ФАН побеседовал около получаса, успев задать несколько вопросов.

— Никаких предпосылок к нападению не было, ведь Рождество Христово — всемирный праздник, объединяющий всех верующих, и цель этого праздника — спасти человека, когда Отец небесный посылает своего сына. Атака наших ненавистников была заказной, политически обусловленной, направленной конкретно против нашей церкви, канонической Украинской православной церкви (УПЦ), самоуправляемой церкви в составе Московского патриархата. Мы живем здесь и молимся как за свою страну, так и за весь мир. То, что акция была политической провокацией, подтверждает и огромное количество журналистов, которые пришли вместе с нападавшими на нас людьми. Это был заказ, иначе не было бы столько телекамер. Сейчас все украинские телеканалы муссируют эту тему, обвиняют нас, обзывают нас. Но в праздники нужно показывать только мир, добро. А у них только хроника убийств и чернуха, распутство и беззаконие. Не сомневаюсь, что это спланированная акция против церкви и против Бога.

— Говорят, что главным мотивом радикалов стало то, что вы связаны с Россией, с русской культурой, что это дело рук русофобов?

— Я не знаю, кто там платит, может американцы или кто-то еще. Конечно, там демонстрировалась ненависть ко всему русскому, к православию. Это сейчас поддерживается на самом высоком уровне власти. Иначе не было бы столько телевидения. Наши недруги ведут себя как ироды.

— Можно считать эту выходку националистов местью за то, что церковь приняла активное участие в недавнем обмене военнопленными между ВСУ и непризнанными республиками?

— Не знаю. Когда я выходил к ним, они мне сказали, что я был коммунистом и поэтому заслуживаю кары. Я им сказал, что их родители тоже были коммунисты, а коммунисты неплохие были люди. Я им сказал, что мы не ФСБ, не террористы, мы занимаемся и будем заниматься милосердием, например, освобождением пленных. Один из них ответил мне: «Это цирк!». Я ему сказал: «Дай Бог, чтобы ты попал в плен и узнал, цирк это или не цирк».

— Они обещают к вам прийти еще не раз. У вас, кроме слова, нет никакого оружия.

— Бог нас не оставит — это раз. Во-вторых, они не хотят закрыть свои грехи и беззаконие, которые они творят. Еще раз говорю: украинское телевидение сегодня говорит одну неправду. Вот вчера посмотрел и узнал, что, например, прокуратура Украины завела дело за то, что мы не хотели похоронить двухлетнего мальчика. Но мы не имеем права этого делать. Семья крестилась при Киевском патриархате, не признанном ни одной из канонических поместных православных церквей. А если завтра гомосексуалисты придут и скажут, чтобы мы их обвенчали — мы должны их обвенчать? И это, между прочим, нам тоже националисты ставили на вид, укоряли нас за это. Но мы не имели права этого делать! Ну, должен же быть у людей здравый смысл. Но здесь его нет.

— Владыка, когда вы вышли к ним один против толпы, было ли страшно?

— Нет, я не боюсь. Ведь за мной имя Христово, и чтобы ни случилось, я знаю, что правда на моей стороне.

В заключение Владыка пожелал всем читателям ФАН мира, добра и спокойствия.

— Я от всей души желаю мира душевного и мира мирного. Глубокой веры, потому что, когда человек верит, он может сотворить любые дела милосердия, и Христос ему как пример. А если даже придется что-то перетерпеть в жизни, мы должны это сделать с достоинством, уповая на милосердие божие и благодаря Его. Господь милостив, он сподобил нас перетерпеть все страдания, которые сегодня есть в нашей стране. Я надеюсь, придет время, когда настанет долгожданный мир, — пожелал митрополит Павел.

Напомним, на Украине действует каноническая Украинская православная церковь (УПЦ), самоуправляемая церковь в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием структуры — Киевский патриархат (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).

В 1992 году митрополит Филарет (Денисенко) потребовал для УПЦ автокефалии. Не получив на это согласия, он создал и юридически зарегистрировал так называемый Киевский патриархат. Ни одна из канонических поместных православных церквей его легитимность не признала.