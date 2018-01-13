Украина запретила въезд в страну 1,5 тысяче иностранцев из-за посещения Крыма

Москва, 13 января. В минувшем году на Украину не смогли попасть 1,5 тысячи иностранцев. Власти страны не впустили их в страну из-за посещения Крыма.

Как утверждает государственная пограничная служба Украины, все они якобы нарушили правила въезда в Крым. Среди тех, кому было отказано во въезде в страну, оказались сотни артистов и деятелей культуры, пишет ТАСС.

В украинской Госпогранслужбе добавили, что в наступившем 2018 году аналогичные меры уже были приняты в отношении более 30 человек. В пресс-службе ведомства добавили, что, в частности, накануне в аэропорту «Киев» была задержана гражданка РФ, которая прилетела на Украину из Минска. Теперь въезд на Украину для нее будет запрещен в течение трех лет.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что с помощью мониторинга установили больше 810 человек, которые могли находиться в Крыму.

Сейчас иностранцы могут попасть на Украину только через пункты пропуска, расположенные в Херсонской области.

Напомним, Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам референдума, на котором более 95% местных жителей проголосовали за присоединение республики к России.