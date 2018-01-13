Москва, 13 января. Возможными новыми санкциями США хотят повлиять на ситуацию в России в преддверии выборов президента в марте, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Рябков прокомментировал подготовку в США новых санкций против России.

«Мы относимся ко всему этому философски, — констатировал российский дипломат. — Видим в этом очередную попытку повлиять на нашу внутреннюю ситуацию, особенно в преддверии президентских выборов».

Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что решение об ответе Москвы на эти ограничения будет принимать президент России.