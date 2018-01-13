Новыми санкциями США хотят повлиять на Россию перед выборами-2018 — Рябков
Москва, 13 января. Возможными новыми санкциями США хотят повлиять на ситуацию в России в преддверии выборов президента в марте, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Рябков прокомментировал подготовку в США новых санкций против России.
«Мы относимся ко всему этому философски, — констатировал российский дипломат. — Видим в этом очередную попытку повлиять на нашу внутреннюю ситуацию, особенно в преддверии президентских выборов».
Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что решение об ответе Москвы на эти ограничения будет принимать президент России.
«Будем искать наиболее эффективные формы реагирования на все происходящее без ущерба для собственных интересов и не перекрывая перспективу постепенной нормализации отношений с США», — приводит слова Рябкова ТАСС.