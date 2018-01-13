В Крыму предложили Гройсману провериться у специалистов после заявления о возвращении полуострова

Москва, 13 января. Заместитель председателя комитета Госсовета Крыма Юрий Гемпель посоветовал премьер-министру Украины Владимиру Гройсману провериться у специалистов, «нормальный ли он».

Такое предложение Гемпель выдвинул в ответ на слова Гройсмана о том, что вместе с флотом Россия якобы могла бы «вернуть Украине Крым», сообщает Infox.ru.

«Украинскому премьеру, вероятно, нужно сходить и провериться, нормальный он человек или нет», — сказал Гемпель.

Напомним, Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам референдума, на котором более 95% местных жителей проголосовали за присоединение республики к России.

Ранее на этой неделе президент России Владимир Путин сообщил, что Москва готова передать Киеву военную технику, которая остается в Крыму. Он отметил, что украинские военные смогут присутствовать при утилизации боеприпасов, которые транспортировке не подлежат.