Трамп заплатил актрисе фильмов для взрослых за молчание об интимной связи
Вашингтон, 13 января. Как утверждают ряд американских СМИ, президент США Дональд Трамп заплатил актрисе фильмов для взрослых Стефани Клиффорд 130 тысяч долларов за молчание об их интимной связи.
Американские жураналисты раскопали информацию о том, что в ноябре 2016 года Трамп якобы заключил сделку с порноактрисой Клиффорд. Будущий президент США якобы заплатил артистке 130 тысяч долларов за неразглашение их интимной связи.
Предполагается, что он хотел скрыть факт измены от жены, а также опасался, что этот скандал дойдет до общественности перед его предвыборной президентской кампанией, передает «Политэксперт».
В пресс-службе Белого дома полностью опровергают информацию, опубликованную в американских СМИ. Представители президента США отмечают, что это нелепые слухи и провокация главы государства, которая не имеет никаких доказательств.