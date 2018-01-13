Москва, 13 января. Россия совместно с международным сообществом будет противостоять «санкционному беспределу» США, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Рябков обратил внимание, что число стран, попавших под американские санкции, растет. Под «американским катком» оказываются физические и юридические лица разных стран, констатировал российский дипломат.

«В этой ситуации естественным было бы определение формы направления работы в широком международном составе над вопросом о том, как можно было бы противостоять этому американскому санкционному хаосу и беспределу, — приводит слова представителя внешнеполитического ведомства РИА Новости. — Мы будем вести работу на этот счет по разным линиям».

Рябков также рассказал о том, что внешняя политика Вашингтона все больше сводится к методам шантажа и давления.

Ранее президент России Владимир Путин заметил, что новые возможные антироссийские санкции США, о которых готовятся объявить в Вашингтоне, только ухудшат отношения между двумя странами. Глава России заметил, что «ничего хорошего здесь нет и быть не может».