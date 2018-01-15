Выборы-2018: Путин лично примет решение относительно предвыборных дебатов

Москва, 15 января. Действующий лидер РФ Владимир Путин сам будет принимать решение об участии в предвыборных дебатах. Об этом сообщил пресс-секретарь его избирательного штаба Андрей Кондрашов.

По его словам, штаб не намерен поднимать данный вопрос.

«Решение о том, принимать участие в предвыборных дебатах или нет, находится за рамками компетенции штаба. Это решение примет сам кандидат в президенты Владимир Путин», — заявил Кондрашов.

Напомним, выборы президента России состоятся в марте 2018 года. Владимир Путин будет баллотироваться на них в качестве самовыдвиженца. По последним данным ВЦИОМ, прийти на выборах готовы 67% россиян. Из них 81,1% намерен голосовать на Путина, сообщает Infox.ru.