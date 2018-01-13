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Управление «в ручном режиме»: почему россияне уверены, что Путин решит их проблемы
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    Управление «в ручном режиме»: почему россияне уверены, что Путин решит их проблемы

    13:39  13 Января 2018  /обновлено: 13:39  13 Января 2018
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    Политолог объяснил, почему после обращения россиян к Путину решаются локальные проблемы

    Морякам из Южно-Сахалинска, пожаловавшимся президенту РФ Владимиру Путину на задержки зарплат, выплатили все долги. Политолог Алексей Мухин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей объяснил, почему люди уверены, что глава государства поможет решить их проблемы, и почему президенту приходится управлять страной «в ручном режиме».

    Как рассказал 13 января председатель дальневосточной региональной организации «Российский профсоюз моряков» Николай Суханов, в середине 2017 года моряки с теплоходов «СТ Винд», «Порт Мэй», «Маджестик» и «Тесса» написали главе государства коллективное письмо, в котором пожаловались, что в течение длительного времени им не выплачивают зарплаты, а обращения в местные инстанции результатов не дают.

    Владимир Путин распорядился, чтобы Генпрокуратура РФ вмешалась в дело. В результате на руководителя компании «Вип Строй Холдинг», владеющей судами, на которых не выплачивали зарплаты морякам, возбудили 20 уголовных дел. А вскоре все долги перед обратившимися к Путину южносахалинцами были погашены.

    По мнению генерального директора Центра политической информации Алексея Мухина, этот случай с моряками из Южно-Сахалинска в очередной раз демонстрирует, что для решения проблем на местах требуется решение федерального уровня.

    «Чтобы решить локальную проблему, требуется принимать решения федерального уровня. Потому что региональное начальство плохо исполняет свои обязанности. Об этом президент неоднократно говорил», — напомнил Алексей Мухин.

    Он также отметил, что в этой связи россияне видят во Владимире Путине свою последнюю надежду на решение их проблем.

    «Здесь, что называется, дорога со встречным движением. С одной стороны это происходит из-за того, что все надеются на президента, а президент вынужден, что называется, управлять страной в ручном режиме. Но если бы больше самостоятельности, в хорошем смысле, проявляли федеральное и региональное начальства, если бы они больше проявляли гражданскую ответственность, то и такой проблемы не стояло бы», — считает политолог.

    Политолог объяснил, почему после обращения россиян к Путину решаются локальные проблемы

    При этом Алексей Мухин напомнил, что проблема в России существует очень давно.

    «Даже не знаю, как объяснить этот феномен, но иногда я понимаю Ивана Грозного, который ввел опричнину с этими метлами и собачьими головами при седлах. Проблема, что на местах ничего не хотят делать, на Руси существует еще со времен Царя Гороха. И дело тут не в Путине. И система здесь ни при чем. Дело в людях. Когда чиновники, особенно местные, кивают на систему, это означает, что они пытаются оправдать свои неправомерные действия», — пояснил эксперт.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Марина Степанова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #путин #алексей мухин #выборы2018
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