Второй дивизион ЗРК C-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство в Крыму

Симферополь, 13 января. Второй дивизион зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство по противовоздушной обороне в Крыму в субботу.

Боевые расчеты, входящие в состав зенитного ракетного полка соединения ПВО армии ВВС и ПВО Южного военного округа, разместились на мысе Фиолент недалеко от Севастополя.

Соответствующий указ был получен командиром зенитно-ракетного полка от командующего армией генерал-лейтенанта Виктора Севостьянова, сообщает РИА Новости.

Топопривязка боевых расчетов осуществлена, комплексы начали обнаружение и отслеживание целей.

Как отмечал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, размещение комплексов в Крыму происходит в целях обеспечения безопасности России.

Напомним, в настоящее время в Крыму также остается никем не эксплуатируемая украинская военная техника. Накануне президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова передать ее Киеву. Он также отметил, что украинские военные смогут присутствовать при утилизации боеприпасов, которые невозможно транспортировать.