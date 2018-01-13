Молодой американец выиграл в лотерею 451 млн долларов

Москва, 13 января. Житель американского штата Флорида сорвал джекпот и выиграл в лотерею 451 миллион долларов.

Удача улыбнулась 20-летнему Шейну Мисслеру из городка Порт-Ричи. В социальных сетях американец заявил, что потратит выигрыш на собственные увлечения, а также «поможет семье и принесет некоторую пользу человечеству».

Выигранную сумму Мисслер предпочел забрать сразу, несмотря на то, что, по правилам лотереи, в таком случае выигрыш значительно урезается. В итоге американец получил «на руки» 282,8 миллиона долларов. Всю сумму он мог бы получить, если бы согласился на регулярные выплаты в течение 30 лет, сообщает интернет-издание «Ньюинформ» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Уточняется, что, забрав деньги, молодой человек уволился с работы и собирается переехать из Порт-Ричи.

Напомним, в Российской Федерации игорный бизнес и выигрыши в лотереи облагаются налогами. Так, в конце ноября минувшего года президент России Владимир Путин подписал закон, который уточняет правила налогообложения игорного бизнеса и увеличивает в два раза размеры налоговой ставки.