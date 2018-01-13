Рябков о внешней политике США: Все сводится к методам нажима, шантажа

Москва, 13 января. США все чаще прибегают к шантажу и давлению при решение своих внешнеполитических задач, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Рябков обратил внимание, что последние заявления президента США Дональда Трампа по ядерному соглашению с Ираном ставят под вопрос договороспособность США в качестве субъекта международных отношений.

«А с другой стороны, арсенал внешнеполитических средств, которые применяют в Вашингтоне для решения неких задач, неуклонно сужается и все больше сводится к методам нажима, шантажа и давления», — приводит слова дипломата РИА Новости.

Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что это «одна из наиболее тревожных тенденций на международной арене».

Ранее американский президент продлил режим снятия санкций в рамках «ядерного соглашения» с Ираном. Трамп также потребовал от ЕС принять участие в исправлении ядерного соглашения.