Глава Удмуртии Бречалов уволил мэра Воткинска

Москва, 13 января. Глава города Воткинск в республике Удмуртия Владимир Перевозчиков отправлен в отставку с формулировкой «утрата доверия». Как сообщается на сайте администрации региона, соответствующее решение принял глава Удмуртии Александр Бречалов.

«Глава Удмуртии Александр Бречалов сегодня отправил в отставку с формулировкой «утрата доверия» главу города Воткинска Владимира Перевозчикова», — отметили в администрации.

По словам Бречалова, «в Воткинске не организована работа с обращениями граждан, что абсолютно недопустимо».

Отметим, что градообразующим предприятием города является Воткинский завод, который производит стратегические ракетные комплексы «Булава» и «Тополь-М», а также оперативно-тактические ракеты «Искандер-М».

Напомним, в конце декабря 2017 года глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал новые отставки в муниципальных и республиканских органах власти в ближайшее время.