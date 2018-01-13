Сирия, 13 января. Около двух тысяч мирных жителей погибли за время военной операции курдов и США в Ракке. Боевики в Растанском котле в Хомсе выступают против мирных переговоров с САА в Сочи. Курды ввели комендантский час в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: проводят боевые вылеты в поддержку САА на юге провинции Алеппо.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: освободили населенный пункт Сардж Фари в южной части Алеппо; обстреливают позиции боевиков недалеко от города Аль-Латамина в Хаме.

«Тахрир Аш-Шам»: заявляет о гибели майора САА в населенном пункте Хараста в Восточной Гуте; вела перестрелки с САА к северу от города Хомс; вышла на демонстрации против сочинских мирных переговоров в Хомсе; сбила беспилотник САА на севере Хамы.

«Джейш Аль-Ислам»*****: потеряла несколько зданий, а также АЗС в городе Ялда к югу от Дамаска.

Курды: ввели комендантский час на захваченных ими территориях в Дейр-эз-Зоре.

Международная коалиция: убила более двух тысяч мирных жителей за время военной операции в городе Ракка.

Провинция Дамаск

Продолжаются бои между объединенными силами «Тахрир Аш-Шам» и «Ахрар Аш-Шам» и войсками САР в Восточной Гуте Дамаска. Оппозиционное новостное агентство EMC News Center утверждает, что в столкновениях в населенном пункте Хараста был убит майор Сирийской арабской армии (САА), однако официального подтверждения данная информация пока не получила. Как отмечают военные эксперты, боевики намеренно распространяют ложную информацию в попытке поднять боевой дух в своих отрядах.

Тем временем на южных окраинах столицы не утихают бои между радикалами «Исламского государства»1 и боевиками антиправительственных формирований, прежде всего — из «Джейш Аль-Ислам», в районе Аз-Зейн в городе Ялда, территории которого практически пополам делят между собой боевики вооруженной оппозиции и отряды террористической группировки ИГИЛ1. Согласно данным информационного агентства Terror Monitor, ИГИЛовцы захватили несколько зданий и АЗС «Авдат Хатиб». В настоящее время вооруженные стычки отмечаются в квартале Бабиль. Информации о потерях сторон в живой силе пока не поступало.

Провинция Алеппо

Правительственные войска вместе с проасадовскими ополченческими отрядами и при поддержке российских ВКС продолжают продвигаться в сторону стратегического аэродрома «Абу Духур», расположенного на юго-востоке провинции Идлиб. Как передает военный источник в социальной сети Twitter (SyriaWar2), в результате последних столкновений в горах Аль-Хасс, под контроль Сирийской арабской армии (САА) перешел населенный пункт Сардж Фари на юге Алеппо. Боевики продолжают покидать свои позиции, испытывая недостаток в живой силе и военной технике.

Провинция Хомс

Стало известно, что сегодня ночью вновь произошли перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками террористического объединения «Хайят Тахрир Аш-Шам», сформированного вокруг группировки «Джебхат Фатх Аш-Шам»1. Открыли огонь исламисты, отряды которых находятся неподалеку от населенного пункта Таль-Бисса севернее административного центра провинции. Сведения о потерях сторон в настоящий момент выясняются.

Twitter-канал (v=0nFLiNz4A0M), подконтрольный вооруженной оппозиции, сообщает о том, что боевики, базирующиеся в Растанском котле на севере провинции Хомс, вышли на демонстрации против проведения Конгресса сирийского национального диалога в Сочи. Этим радикалы в очередной раз показали, что не стремятся достичь мирного урегулирования конфликта с законным правительством Сирии, предпочитая продолжать вооруженную борьбу.

Провинция Дейр-эз-Зор

Местный информационный портал DeirEzzor 24 передает, что командование Сирийской демократической армии**** (SDF) распорядилось ввести комендантский час на оккупированных курдами территориях на востоке провинции Дейр-эз-Зор. Отмечается, что запрет был учрежден ввиду постоянных атак террористов «Исламского государства». Ранее сообщалось, что курды также установили комендантский час в городе Ракка. По информации местных активистов, в действительности подобные меры направлены на то, чтобы ужесточить контроль над местным населением. Напомним, ранее не раз сообщалось о случаях грабежей и мародерства со стороны курдских бойцов.

Провинция Ракка

Информагентство National Coalition of Syrian Revolution and Opposition Forces опубликовало данные о жертвах среди мирных жителей в ходе завершающего этапа военной операции «Гнев Евфрата», проводимой силами SDF и США в городе Ракка. Около трех тысяч местных граждан были убиты во время боевых действий, порядка двух тысяч, в том числе более 500 детей, погибли под ударами международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами. Об этом также заявлял Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). По данным интернет-портала, в течение 2017 года в районе столицы провинции было совершено более 4500 авианалетов. В результате бомбардировок 80 процентов города было разрушено — пострадали жилые дома, а также инфраструктура Ракки. Более того, курды не спешат разминировать захваченные территории, в результате чего гражданские лица продолжают гибнуть.

Провинция Хама

К северу от Хамы вновь происходят вооруженные стычки между правительственной армией и террористами «Джебхат Ан-Нусры»1. Исламисты заявляют о том, что части САА ведут артиллерийский огонь по укреплениям группировки вблизи города Аль-Латамина. О нанесенном «Тахрир Аш-Шам» уроне пока не сообщалось. Напомним, несколькими днями ранее радикалы, дислоцирующиеся в данном районе, обстреляли жилые районы населенных пунктов Мхарде и Сальхаб, дабы приостановить наступление сил САР в южной части Идлиба.

Между тем боевики сбили разведывательный беспилотник Сирийской арабской армии (САА) в районе населенного пункта Кафр Набуда на севере региона. Об этом заявляет оппозиционный военный источник на своей странице в сети Telegram (EMCnewscenter1).

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)