Оправдываются худшие ожидания: в РФ обеспокоены усилением ультимативного подхода США по Ирану

Москва, 13 января. Худшие опасения Москвы оправдываются: США усиливают ультимативный подход по вопросам, связанным с Ираном, и, вероятно, нацелен на слом ядерного соглашения, заявил в субботу замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Оправдываются наши худшие ожидания», — отметил Рябков, комментируя слова президента США Дональда Трампа о судьбе ядерного соглашения с Ираном.

Напомним, в пятницу американский лидер Дональд Трамп принял решение о продлении режима снятия санкций в рамках «ядерного соглашения» с Ираном. В Вашингтоне отметили, что подобные меры принимаются «в последний раз».

Кроме того, Трамп заявил, якобы Иран является «Главным спонсором терроризма», и сообщил, что США законодательно закрепят жесткие санкции за разработку и испытание Тегераном баллистических ракет.

Рябков отметил, что такими заявлениями Вашингтон обозначил курс на слом Совместного всеобъемлющего плана действий, принятого в июле 2015 года Ираном и «шестеркой» международных посредников, пишет РИА Новости.

«И то, что продлены президентские wavers — исключения из санкционного режима еще на определенное время — это не более чем косметика, переоценивать значение этого шага не следует», — подчеркнул дипломат.

Рябков также отметил, что в настоящее время США не просто усиливают давление, но переходят к ультимативной позиции в вопросах, связанных с Ираном.

Напомним, ранее Москва обратилась к международному сообществу с призывом объединить усилия по защите ядерного соглашения с Ираном.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о необходимости разрешения иранской ядерной проблемы. В начале ноября данную проблему он обсудил с главой Ирана Хасаном Роухани во время визита в Тегеран. Кроме того, Путин высказался «в пользу четкой реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы» в ходе телефонного разговора с французским лидером Эммануэлем Макроном.