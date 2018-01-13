Рябков назвал нелогичными заявления США о связи санкций и запуска межкорейского диалога

Москва, 13 января. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что утверждения США о наличии связи между действием санкций против Пхеньяна и запуском межкорейского диалога совершенно нелогичны.

«Они [США] делают для себя зачастую нелогичные и прямо противоречащие реальности выводы», — отметил он.

В пример Рябков привел заявления, тиражируемые американскими властями по поводу того, запуск межкорейского диалога стал прямым следствием санкционного нажима на КНДР.

«Ничего более извращенного, чем такая логика, представить себе невозможно», — резюмировал замглавы МИД РФ.

Ранее Рябков выразил мнение, что возможными новыми санкциями США хотят повлиять на ситуацию в России в преддверии выборов президента в марте.

Напомним, президент России Владимир Путин подчеркнул, что отношения между РФ и США начнутся улучшаться только после того, как американские власти проявят «мужество и здравый смысл». Российский лидер отметил, что «нормализация отношений» зависит не от России.