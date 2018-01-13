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Политика
Курс на слом: в Москве отреагировали на заявление Трампа о ядерном соглашении с Ираном
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    Курс на слом: в Москве отреагировали на заявление Трампа о ядерном соглашении с Ираном

    12:40  13 Января 2018  /обновлено: 12:40  13 Января 2018
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    Курс на слом: в Москве отреагировали на заявление Трампа о ядерном соглашении с Ираном

    Москва, 13 января. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал последние слова президента США Дональда Трампа о ядерном соглашении с Ираном.

    Рябков констатировал, что Москва негативно оценивает заявление Трампа о Совместном всеобъемлющем плане действий.

    «Мы вчерашние решения и заявления, прозвучавшие из Вашингтона, оцениваем крайне негативно, — констатировал российский дипломат, — оправдываются наши худшие ожидания».

    Рябков убежден, что Белый дом взял «курс на слом СВПД».

    «И то, что продлены президентские wavers — исключения из санкционного режима еще на определенное время — это не более чем косметика, переоценивать значение этого шага не следует», — обратил внимание заместитель министра.

    Курс на слом: в Москве отреагировали на заявление Трампа о ядерном соглашении с Ираном

    Он уточнил, что США усиливают ультимативную составляющую в своем подходе к иранским делам. По мнению Рябкова, такие заявления по Ирану ставят под сомнение договороспособность Вашингтона по международным темам, предает РИА Новости.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Катерина Тимошенская
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    #договор #сша #мид рф #иран #рябков #свпд
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