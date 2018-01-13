Курс на слом: в Москве отреагировали на заявление Трампа о ядерном соглашении с Ираном

Москва, 13 января. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал последние слова президента США Дональда Трампа о ядерном соглашении с Ираном.

Рябков констатировал, что Москва негативно оценивает заявление Трампа о Совместном всеобъемлющем плане действий.

«Мы вчерашние решения и заявления, прозвучавшие из Вашингтона, оцениваем крайне негативно, — констатировал российский дипломат, — оправдываются наши худшие ожидания».

Рябков убежден, что Белый дом взял «курс на слом СВПД».

«И то, что продлены президентские wavers — исключения из санкционного режима еще на определенное время — это не более чем косметика, переоценивать значение этого шага не следует», — обратил внимание заместитель министра.

Он уточнил, что США усиливают ультимативную составляющую в своем подходе к иранским делам. По мнению Рябкова, такие заявления по Ирану ставят под сомнение договороспособность Вашингтона по международным темам, предает РИА Новости.