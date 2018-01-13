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Мэр Кемерова проверил, как убирают снег в городе
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    Мэр Кемерова проверил, как убирают снег в городе

    12:14  13 Января 2018  /обновлено: 12:15  13 Января 2018
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    Мэр Кемерова проверил, как убирают снег в городе

    Кемерово, 13 января. Глава Кемерова Илья Середюк сделал объезд трех районов города, чтобы проверить, как убирают снег с улиц.

    По словам Ильи Середюка, основные автодороги находятся в проезжем состоянии, однако они заужены. Мэр Кемерова обратил внимание на то, что необходимо своевременно убирать и вывозить снег с прилатковой части и парковочных карманов. На следующей неделе будут убирать снег с обочин в частном секторе Заводского района, сообщает «Газета Кемерова». Автовладельцы устроили стихийную парковку на улице Мичурина, поэтому спецтехника не смогла проехать. Глава города поручил установить знаки, которые ограничат стоянку на данном участке.  

    «В воскресенье ожидается сильный снегопад. Поставил задачу перед дорожниками спланировать работу специалистов и техники по уборке улиц с учётом метеопрогноза», — сообщает Илья Середюк.

    Глава Кемерова Илья Середюк прочитал все замечания горожан, которые были оставлены в Telegram-канале «КемеровоОнлайн», и комментарии в социальных сетях на его страницах.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Дарья Смолина
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    #кемерово #уборка снега
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