Куба резко отреагировала на слова Трампа о «странах-гадюшниках»

Мехико, 13 января. Высказывания американского президента Дональда Трампа о «странах-гадюшниках» резко осудили в министерстве иностранных дел Кубы. Как говорится в заявлении, опубликованном на сайте газеты Granma, высказывания лидера США «полны ненависти и презрения».

Как отметили в кубинском МИД, слова Трампа в отношении Гаити, Сальвадора и стран Африки «вызывают возмущение у кубинского народа, который гордится тем вкладом, который на протяжении всей своей истории сделали люди и их потомки с разных широт, особенно африканцы и гаитяне, с того момента как возникла наша нация».

Отметим, что с резкой критикой по этому поводу ранее обрушился и экс-президент Мексики Висенте Фокс, который напомнил Трампу о его «мигрантских корнях».

Ранее на встрече с сенаторами американский лидер сообщил, что Америке не нужны мигранты из «грязных дыр». Позже Трамп объяснил свои слова о «странах-гадюшниках». По его словам, он использовал жесткие выражения на встрече по проблеме мигрантов.