ВСУ за сутки выпустили по ДНР более 350 боеприпасов

Донецк, 13 января. За минувшие сутки украинские силовики выпустили по прифронтовым территориям Донецкой народной республики свыше 350 различных боеприпасов, сообщил в субботу руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

По его словам, всего ВСУ были запущены 353 единицы боеприпасов, наиболее активно украинские силовики вели огонь на донецком и мариупольском направлениях.

Якубов уточнил, что в результате обстрела был поврежден жилой многоэтажный дом в Докучаевске.

Напомним, с 23 декабря представители контактной группы в Минске договорились о прекращении огня в Донбассе в связи с новогодними и рождественскими праздниками. Однако из республик продолжают поступать сообщения об обстрелах со стороны ВСУ.

Киев начал военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года. С тех пор, по данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали более 10 тысяч человек.