РФ призывает международное сообщество объединить усилия по защите ядерного соглашения с Ираном
Москва, 13 января. Россия не понимает, что имеют в виду США, говоря о новом соглашении по Ирану вместо СВПД. Об этом заявил замглавы МИД Рф Сергей Рябков.
По его словам, очевидно, что Вашингтон усиливает ультимативный подход в отношении Ирана. Москва призывает международное сообщество объединить усилия по защите ядерной сделки с Тегераном, подчеркнул Рябков.
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