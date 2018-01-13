РФ призывает международное сообщество объединить усилия по защите ядерного соглашения с Ираном

Москва, 13 января. Россия не понимает, что имеют в виду США, говоря о новом соглашении по Ирану вместо СВПД. Об этом заявил замглавы МИД Рф Сергей Рябков.

По его словам, очевидно, что Вашингтон усиливает ультимативный подход в отношении Ирана. Москва призывает международное сообщество объединить усилия по защите ядерной сделки с Тегераном, подчеркнул Рябков.