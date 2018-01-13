США признали ядерное преимущество России

Москва, 13 января. В Вашингтоне признали, что Российская Федерация обладает весомыми преимуществами перед Соединенными Штатами и их союзниками по НАТО в производстве ядерных вооружений и в нестратегических ядерных сил. Такая информация приводится в предварительно подготовленном проекте американской ядерной доктрины, который оказался в распоряжении авторитетного издания The Huffington Post.

Как отмечается в документе, Россия «создает современный и разносторонний набор нестратегических систем, которые могут быть как ядерными, так и обычными вооружениями». При этом РФ работает над модернизацией своих баллистических ракет с ядерными боеголовками и созданием новой ракеты-перехватчика, несмотря на критику в адрес американской ПРО.

В доктрине перечисляются виды таких платформ: межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), атомные подводные лодки, крылатые ракеты наземного и воздушного базирования. Москва, как отмечают военные специалисты, активно модернизирует атомный арсенал и разрабатывает как минимум две новые МБР, а также гиперзвуковую ядерную боеголовку и другие виды оружия.

В связи с этим доктрина призывает США модернизировать ядерную триаду, в которую входят межконтинентальные баллистические ракеты, стратегическая авиация и атомные подводные ракетоносцы.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что отношения между Москвой и Вашингтоном начнутся улучшаться, когда США проявят «мужество и здравый смысл». По его словам, «нормализация отношений» зависит не от Москвы. Внутриполитическая ситуация в Штатах не успокаивается, отмечал глава российского государства.