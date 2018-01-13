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Общество
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Новороссия
Донбасс сегодня: Светлодарская дуга кипит, массовый расстрел в ВСУ, «нововведения» ДНР
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    Донбасс сегодня: Светлодарская дуга кипит, массовый расстрел в ВСУ, «нововведения» ДНР

    14:15  13 Января 2018  /обновлено: 14:15  13 Января 2018
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    Донбасс сегодня: Светлодарская дуга кипит, массовый расстрел в ВСУ, «нововведения» ДНР

    Донбасс, 13 января. ДНР и ЛНР в ожидании войны; артиллерия ВСУ бьет по городам и селам республик. Украинский военнослужащий расстрелял семерых сослуживцев под Рождество. Киевские СМИ генерируют «страшилки» для жителей ДНР. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    Обстановка на границах ЛНР

    Позиции Народной милиции у северных, западных и юго-западных границ Луганской народной республики четыре раза подвергались атакам со стороны вооруженных сил Украины в минувшие сутки.

    Киевские силовики вели огонь из штатных пушек боевых машин пехоты (БМП), 120-мм и 82-мм минометов, автоматических станковых и противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберного стрелкового оружия. Всего по позициям защитников Луганщины было выпущено до 100 боеприпасов.

    Артиллерия бьет по ДНР

    Обострение ситуации наблюдается на горловском и мариупольском направлениях обороны Донецкой народной республики. Окрестности Горловки и Донецка обстреляны из минометов, гранатометов и БМП. Всего режим прекращения огня нарушался украинской стороной 14 раз. Более 350 боеприпасов выпущено по населенным пунктам ДНР.

    Южные позиции вооруженных сил республики находились под артиллерийским огнем украинской армии. Восемь снарядов калибром 122 мм и четырнадцать случаев применения 82-мм и 120-мм минометов зафиксировали военные республики на мариупольском направлении.

    ОБСЕ все видит

    …Но только когда хочет. До 100 единиц тяжелой техники и систем вооружения украинской армии, включая реактивные системы залпового огня, зафиксированы представителями миссии как отсутствующие в местах отведения.

    Эти же системы регулярно фиксирует военная разведка ДНР и ЛНР в непосредственной близости к линии соприкосновения войск. Крупнокалиберная дальнобойная артиллерия, противотанковые пушки и минометы различного калибра подведены командованием силовой операции к линии фронта.

    Донбасс сегодня: Светлодарская дуга кипит, массовый расстрел в ВСУ, «нововведения» ДНР

    Особая концентрация запрещенных вооружений ВС Украины отмечается вдоль так называемой Светлодарской дуги — наиболее сложном участке фронта. При этом характер боевого построения, оборудования позиций и проводимых маневров свидетельствует о наступательной тактике украинской стороны. В это же время, несмотря на крики националистов и заявления украинских политиков, украинские эксперты в военном деле отмечают оборонительный характер действий республик Донбасса.

    Массовый расстрел в украинской армии

    Военной разведке ЛНР стало известно о кровавом инциденте, произошедшем 6 января в 109-м батальоне 10-й отдельной механизированной бригады ВС Украины (10 омбр ВСУ).

    Конфликт произошел между военнослужащими батальона на фоне совместного распития алкогольных напитков. Один из солдат, видимо, перебрал и открыл беспорядочный огонь из автомата по собутыльникам.

    Пять бойцов были убиты на месте, еще двое в критическом состоянии находятся в реанимации. Отмечается, что командованию 10 омбр ВСУ не удалось скрыть информацию об инциденте, и в подразделения бригады прибыла спецкомиссия штаба так называемой АТО для проверки инцидента и установления виновных.

    «Нововведения» ДНР

    Донбасс сегодня: Светлодарская дуга кипит, массовый расстрел в ВСУ, «нововведения» ДНР

    По данным украинских СМИ, в Донецкой народной республике шахтерам запретили выезжать за границу, то есть — на Украину. Сетевые издания сообщают, что жители республики якобы массово сообщают о запретах на выезд врачей и госслужащих на территорию Украины. «Массовость» таких сообщений украинские журналисты подтверждают лишь одним скриншотом записи человека, не проживающего на территории ДНР, и несколькими комментариями пользователей соцсетей.

    Донбасс сегодня: Светлодарская дуга кипит, массовый расстрел в ВСУ, «нововведения» ДНР

    Также сетевые издания ссылаются на некий указ № 363, якобы вводящий запрет выезжать за границу, но этого указа нет в открытом доступе. Но самое главное — это первый комментарий к записи «источника достоверной информации», в котором пользователь пишет, что «прошел слух…». С вероятностью 99% этот «слух» сгенерирован самими украинскими СМИ.

    Донбасс сегодня: Светлодарская дуга кипит, массовый расстрел в ВСУ, «нововведения» ДНР

    Справедливости ради стоит также отметить, что власти и руководители предприятий ДНР проводят разъяснительную работу о небезопасности выезда на территорию Украины. Эта работа прежде всего направлена на обеспечение безопасности граждан ДНР, особенно той категории, которая занята на государственной службе. Но с шахтерами украинские СМИ промахнулись.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Николай Романенко
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    #днр #всу #донбасс #украина #лнр #обсе
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