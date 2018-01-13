Выборы-2018: более 10 петербуржцев вошли в список доверенных лиц Путина

Москва, 13 января. В списке доверенных лиц действующего президента России Владимира Путина, утвержденным Центризбиркомом накануне, числится более десяти жителей Петербурга.

Так, доверенными лицами в культурной столице стали известные общественные деятели, артисты и спортсмены. В число доверенных лиц вошли биатлонист Дмитрий Васильев, председатель Совета Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Василий Волобуев, ректор академии им. Вагановой Николай Цискаридзе, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, ректор ИТМО Владимир Васильев и другие известные представители общественных движений в Петербурге.

Сейчас в списке доверенных лиц кандидата в президенты Владимира Путина числятся 259 человек. Ближе к концу января будет утверждена вторая половина списка.

Напомним, единый день голосования, когда россияне отдадут свои голоса за наилучшего на их взгляд кандидата в президенты РФ, назначен на 18 марта 2018 года.

Владимир Путин. Биография.