Почти 60 жителей Бурятии заразились сальмонеллезом в кафе

Москва, 13 января. После посещения кафе в Улан-Удэ сальмонеллезом заболели 57 жителей города, 45 из них госпитализированы.

Среди пострадавших, как сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону, есть восемь детей в возрасте от 10 до 17 лет. В настоящее время ведомство проводит эпидемиологическое расследование по случаю групповой заболеваемости.

Сообщения о пациентах, обращающихся в медучреждения города с жалобами на тошноту, температуру и боли в животе, начали поступать вечером 12 января. Как удалось выяснить правоохранительным органам, все пострадавшие посетили одно и то же кафе в столице Бурятии, пишет РИА Новости со ссылкой на региональное отделение МВД.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время работа кафе приостановлена, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей».

Роскомнадзору уже удалось зафиксировать в кафе грубые нарушения санитарного законодательства, данные переданы в суд.

Напомним, ранее продавщицу шаурмы в Перми приговорили к обязательным работам за продажу фаст-фуда с возбудителем сальмонеллеза.