Сирия сегодня: боевики потерпели поражение в Идлибе, 270 мирных жителей вернулись домой, подробности визита Лоукока в Хомс
Сирия, 13 января. Сирийская арабская армия (САА) отбила атаку боевиков в Идлибе, более 270 мирных жителей Сирии за сутки вернулись домой, губернатор провинции Хомс рассказал об итогах встречи с заместителем генсекретаря ООН Марком Лоукоком. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.
Правительственная армия обила атаку террористов у деревень Кхирбет и Рабиа
По сообщениям военных источников, САА отразила атаку боевиков террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» (возглавляется террористической группировкой «Джебхат ан-Нусра1», запрещенной в России) в провинции Идлиб у деревень Кхирбет и Рабиа.
Отмечается, что в ходе боевых действий были подорваны две машины террористов, начиненные взрывчаткой.
Таким образом, САА продолжает продвигаться к авиабазе Абу Духур в Идлибе под прикрытием ВКС России.
Мирные жители Сирии возвращаются в свои дома
Как сообщил Центр по примирению враждующих сторон в Сирии, за минувшие сутки более 270 мирных жителей вернулись в свои дома.
Уточняется, что 223 человека вернулись в свои дома в населенных пунктах провинции Дейр эз-Зор, 25 — в провинции Алеппо и 23 — в провинции Хомс.
Также в минувшие сутки 349 мирных жителей Сирии получили медицинскую помощь, сообщили в Центре примирения. Россия продолжает оказывать гуманитарную помощь местному населению.
Губернатор Хомса рассказал о визите Марка Лоукока
Как сообщил губернатор провинции Хомс Талал Барази после обзорной поездки по административному центру, организованной для заместителя генерального секретаря Организации Объединенных Наций Марка Лоукока, ООН приехала в провинцию после ее освобождения для оценки сложившейся гуманитарной ситуации.
«Также они изучают возможность предоставления помощи в медицинском секторе и сфере образования, как в лагерях для беженцев, так и в освобожденных районах. Эта активная позиция ООН очень важна и своевременна, так как провинция Хомс почти освобождена от террористов», — отметил Талал Барази.
При этом он назвал роль ООН вспомогательной.
«Хочу заметить, что правительство Сирии делает все возможное в сферах здравоохранения и образования, министерство страны на 80% обеспечивает освобожденные районы Сирии всем необходимым, а роль таких организаций как ООН второстепенна и вспомогательная и осуществляется под строгим контролем МИД САР», — сказал губернатор Хомса после встречи с Марком Лоукоком.
1 Организация запрещена на территории РФ.