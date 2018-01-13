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Новости Сирии
Сирия сегодня: боевики потерпели поражение в Идлибе, 270 мирных жителей вернулись домой, подробности визита Лоукока в Хомс
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    Сирия сегодня: боевики потерпели поражение в Идлибе, 270 мирных жителей вернулись домой, подробности визита Лоукока в Хомс

    11:31  13 Января 2018  /обновлено: 11:31  13 Января 2018
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    Сирия сегодня: боевики потерпели поражение в Идлибе, 270 мирных жителей вернулись домой, подробности визита Лоукока в Хомс

    Сирия, 13 января. Сирийская арабская армия (САА) отбила атаку боевиков в Идлибе, более 270 мирных жителей Сирии за сутки вернулись домой, губернатор провинции Хомс рассказал об итогах встречи с заместителем генсекретаря ООН Марком Лоукоком. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    Правительственная армия обила атаку террористов у деревень Кхирбет и Рабиа

    По сообщениям военных источников, САА отразила атаку боевиков террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» (возглавляется террористической группировкой «Джебхат ан-Нусра1», запрещенной в России) в провинции Идлиб у деревень Кхирбет и Рабиа.

    Отмечается, что в ходе боевых действий были подорваны две машины террористов, начиненные взрывчаткой.

    Таким образом, САА продолжает продвигаться к авиабазе Абу Духур в Идлибе под прикрытием ВКС России.

    Сирия сегодня: боевики потерпели поражение в Идлибе, 270 мирных жителей вернулись домой, подробности визита Лоукока в Хомс

    Мирные жители Сирии возвращаются в свои дома

    Как сообщил Центр по примирению враждующих сторон в Сирии, за минувшие сутки более 270 мирных жителей вернулись в свои дома.

    Уточняется, что 223 человека вернулись в свои дома в населенных пунктах провинции Дейр эз-Зор, 25 — в провинции Алеппо и 23 — в провинции Хомс.

    Также в минувшие сутки 349 мирных жителей Сирии получили медицинскую помощь, сообщили в Центре примирения. Россия продолжает оказывать гуманитарную помощь местному населению.

    Сирия сегодня: боевики потерпели поражение в Идлибе, 270 мирных жителей вернулись домой, подробности визита Лоукока в Хомс

    Губернатор Хомса рассказал о визите Марка Лоукока

    Как сообщил губернатор провинции Хомс Талал Барази после обзорной поездки по административному центру, организованной для заместителя генерального секретаря Организации Объединенных Наций Марка Лоукока, ООН приехала в провинцию после ее освобождения для оценки сложившейся гуманитарной ситуации.

    «Также они изучают возможность предоставления помощи в медицинском секторе и сфере образования, как в лагерях для беженцев, так и в освобожденных районах. Эта активная позиция ООН очень важна и своевременна, так как провинция Хомс почти освобождена от террористов», — отметил Талал Барази.

    При этом он назвал роль ООН вспомогательной.

    «Хочу заметить, что правительство Сирии делает все возможное в сферах здравоохранения и образования, министерство страны на 80% обеспечивает освобожденные районы Сирии всем необходимым, а роль таких организаций как ООН второстепенна и вспомогательная и осуществляется под строгим контролем МИД САР», — сказал губернатор Хомса после встречи с Марком Лоукоком.

    Сирия сегодня: боевики потерпели поражение в Идлибе, 270 мирных жителей вернулись домой, подробности визита Лоукока в Хомс

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Марина Степанова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сирия #алеппо #оон #дамаск #саа #дейр эз-зор #идлиб #хомс #барази #лоукок
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