Выборы-2018: у Путина не будет страниц в соцсетях

Москва, 13 января. У кандидата в президенты России Владимира Путина не будет страниц и аккаунтов в социальных сетях. По словам пресс-секретаря предвыборного штаба Андрея Кондрашова, всю работу соцсетей будут обеспечивать волонтеры и сторонники российского лидера.

«Официальных или личных страниц и аккаунтов, в том числе и канала в Telegram, у кандидата в президенты Владимира Путина не будет, только официальный сайт предвыборного штаба», — сказал он в интервью телеканалу RT.

Напомним, ранее Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала 259 доверенных лиц действующего президента РФ Владимира Путина. В их число вошли такие известные граждане РФ, как Леонид Якубович, Карен Шахназаров, Николай Цискаридзе, Маргарита Симоньян, Михаил Пиотровский, Александр Масляков и многие другие.

Сейчас на территории России проходит сбор подписей в его поддержку. Уже сейчас порядка 70% россиян готовы отдать свой голос за Путина, что подтверждают данные социологических опросов.