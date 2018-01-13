Трамп и Назарбаев на переговорах обсудят Сирию, Афганистан и Россию

Москва, 13 января. На переговорах в Вашингтоне президент США Дональд Трамп и глава Казахстана Нурсултан Назарбаев обсудят ситуации в Сирии и Афганистане, а также отношения с Россией.

О этом сообщил заместитель директора Казахстанского института стратегических исследований при президенте Казахстана Санат Кушкумбаев, пишет «Казинформ».

По словам Кушкумбаева, Казахстан и США сотрудничают в решении и продвижении вопросов региональной и глобальной безопасности.

«В частности, вопрос Афганистана будет в фокусе переговоров, есть также сирийский вопрос. Обсуждены будут отношения с Россией в таком вопросе, как евразийская стратегия США», — сказал он.

Кушкумбаев добавил, что главы государств также затронут торгово-экономическое сотрудничество США и Казахстана и вопросы безопасности, среди которых антиядерный аспект.

Напомним, в конце декабря в ходе общения с Назарбаевым президент России Владимир Путин заявил об укреплении экономических связей РФ с Казахстаном, отметив, что за первые десять месяцев 2017 года рост товарооборота между государствами составил более 34%.