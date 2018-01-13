США снова внесли «ВКонтакте» в список пиратских ресурсов

Москва, 13 января. США в очередной раз обвинили российскую социальную сеть «ВКонтакте» в нарушении авторских прав и внесли ее в список пиратских ресурсов.

О таком решении американских властей говорится в докладе торгового представителя США Роберта Лайтхайзера. В документе отмечаются усилия «ВКонтакте» по борьбе с пиратством, однако заявляется, что российская социальная сеть все еще «остается очагом противоправной деятельности».

«Информация о том, что VK предпринимает усилия для борьбы с пиратством, воодушевляет. <…> Но, несмотря на эти позитивные моменты, VK, как сообщается, остается очагом противоправной деятельности», — цитирует доклад РИА Новости.

Как сообщается в документе, американские кинокомпании ежемесячно находят в социальной сети «тысячи пиратских файлов».

Также в список Минторговли США, как уточняет сетевое издание «Инфореактор», попали российские торрент-трекеры Rutracker.org и Rapidgator.net.

Напомним, борьба с интеллектуальным пиратством и обеспечение информационной безопасности являются важными задачами и для российских властей. Так, в ноябре Роскомнадзор добился блокировки 10 российских пиратских сайтов-«зеркал», нарушающих авторские права.

Кроме того, в конце декабря минувшего года президент РФ Владимир Путин утвердил закон о штрафах до одного миллиона рублей за нарушение закона о мессенджерах.