Сирия: Россия зафиксировала нарушения перемирия в провинциях Алеппо и Латакия

Москва, 13 января. Российские наблюдатели в Сирии зафиксировали четыре нарушения режима прекращения огня, турецкая сторона насчитала 11 случаев стрельбы.

Как сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная.

Согласно приведенным данным, российская часть представительства совместной российско-турецкой комиссии за сутки зафиксировала случаи стрельбы в провинциях: Алеппо – 3 и Латакия – 1. В свою очередь, турецкие наблюдатели зафиксировали 11 нарушений в провинциях: Дамаск – 6, Идлиб – 3, Хама – 2.

Ранее министерство обороны РФ опубликовало видео уничтожения отряда боевиков, ответственного за минометный обстрел военной базы «Хмеймим» 31 декабря прошлого года.

Накануне президент Российской Федерации Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета Безопасности РФ урегулирование в Сирийской республике, в том числе подготовку к Конгрессу национального диалога в Сочи, а также ситуацию в зонах деэскалации.