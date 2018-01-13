Сирия, 13 января. «Ан-Нусра»*** понесла значительные потери, попытавшись контратаковать САА в провинции Идлиб. Курды ввели комендантский час в городе Ракка. Террористы расправились с ИГИЛовцами, поддерживающими курдов в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: оказывают САА воздушную поддержку в провинциях Хама и Алеппо.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отбили у исламистов район Караджат Аль-Хадж в городе Хараста на северо-востоке Дамаска; отразили контратаку «Ан-Нусры» на юго-востоке Идлиба.

«Исламское государство»1: замешано в похищении и убийствах мирных жителей в северной части Дейр-эз-Зора.

«Тахрир Аш-Шам»: противостоит САА в Восточной Гуте Дамаска; ведет бои с армией САР в районе горы Аль-Хасс в южной части Алеппо; понесла потери в столкновениях с САА в провинции Идлиб.

«Джейш Аль-Ислам»*****: подверглась нападению ИГ1 в районе Хаджар Аль-Асвад южнее Дамаска.

Курды: ввели комендантский час в городе Ракка.

Провинция Дамаск

На северо-востоке Дамаска вновь разворачиваются ожесточенные бои между частями Сирийской арабской армии (САА) и исламистскими группировками, действующими в Восточной Гуте. Стало известно о том, что накануне правительственным силам удалось отбить у радикалов район Караджат Аль-Хадж в городе Хараста. 4-я дивизия САА в настоящий момент продолжает предпринимать попытки прорвать основную линию обороны боевиков. Военнослужащие САР обстреливают позиции исламистов из ракетных установок и крупнокалиберных пулеметов.

Южнее столицы региона возобновилось противостояние между антиправительственной организацией «Джейш Аль-Ислам» и террористами «Исламского государства». Противники столкнулись в районе Хаджар Аль-Асвад. Как передает агентство новостей Al Masdar News, инициатором боевых действий выступили ИГИЛовцы, атаковавшие опорные пункты исламистов вооруженной оппозиции. Военные источники AMN сообщают, что боевики ИГ захватили большую часть улицы Аль-Цзен. Кроме того, медиа-портал ИГИЛ «Аль-Амак» выпустил фотодоказательства своей «победы». Однако оппозиционное информагентство EMC News Center опровергает данные сведения, заявляя, что радикалы «Армии Ислама» отразили нападение.

Провинция Алеппо

Сирийская арабская армия (САА) продолжает широкомасштабное наступление против террористической коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам» на юге провинции Алеппо. Напомним, при поддержке российской авиации войскам САР удалось отбить у «Ан-Нусры» более десяти населенных пунктов. Таким образом, правительственные подразделения приблизились к частям армии САР, продвигающимся на юго-востоке соседнего Идлиба. Вооруженные столкновения отмечаются в районе горы Аль-Хасс. Боевики не имеют достаточно сил, чтобы противостоять войскам Башара Асада и союзным им ополченцам-шиитам, поскольку практически все отряды радикалов сосредоточены в районе авиабазы «Абу Духур», пытаясь сдержать наступление армии САР.

Провинция Дейр-эз-Зор

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передает, что на севере провинции были найдены четверо убитых мирных жителей. По предварительным данным, в похищении и убийстве граждан замешаны террористы так называемых «спящих ячеек» «Исламского государства». Также сообщается, что в окрестностях населенного пункта Аш-Шафаа два человека из числа местного населения были казнены по обвинению в том, что оказывали помощь радикалам ИГ, которые пожелали перейти в ряды Демократической армии Сирии**** (SDF). Это является очередным доказательством связи ИГИЛовцев и проамериканских отрядов SDF. Напомним, о том, что террористическая группировка сотрудничает с курдами, поддерживаемыми Соединенными Штатами, было известно и ранее. Об этом заявляли не только местные активисты, но и сами курды.

Провинция Идлиб

Информационное агентство Al Masdar News сообщает о том, что боевики «Джебхат Фатх Аш-Шам»1 и союзных ей формирований вновь попытались провести контрнаступление недалеко от утраченного ими военного аэропорта «Абу Духур». Отмечается, что сперва исламистам удалось захватить несколько позиций, однако после прибытия подкрепления правительственной армии радикалы были вынуждены отступить. Кроме того, в ходе ожесточенных боев было уничтожено множество исламистов, а также их военная техника. Вместе с этим «Тахрир Аш-Шам» предпринимала попытки вернуть населенные пункты Синджар и Ацхан, однако преуспеть на данном направлении боевикам также не удалось, несмотря на участие террористов-смертников. Более 30 исламистов были ликвидированы на подступах к городам.

ВКС РФ тем временем продолжают проводить боевые вылеты в поддержку армии Башара Асада. Новостной портал EMC News Center передает, что авиаудары российских военных самолетов пришлись по укрепрайонам радикалов на окраинах населенных пунктов Хан Сабиль, Маасран и Хан Шейхун. Данные о потерях со стороны «Тахрир Аш-Шам» пока уточняются.

Провинция Ракка

В административном центре провинции был введен комендантский час, который будет действовать на протяжении последующих 12 дней. Об этом сообщает интернет-портал Radio Free Syria. О причинах, которые могли бы послужить причиной введения запрета, курды, под контролем которых находится Ракка, не объявляли. Предполагается, что Демократические силы Сирии**** (SDF) стремятся избежать дальнейших жертв среди мирного населения. Напомним, практически ежедневно на территориях, захваченных курдскими отрядами, происходят взрывы СВУ и мин, заложенных еще во время оккупации города террористами «Исламского государства». Однако работы по разминированию все еще не были завершены, вследствие чего многие сирийские граждане погибли в результате взрывов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)