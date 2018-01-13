Певец Моби заявил, что ЦРУ просило его публиковать в Сети слухи о связях Трампа с Россией

Нью-Йорк, 13 января. Американский исполнитель, композитор и диджей Моби (Ричард Мелвилл Холл) признался, что некие сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) просили его публиковать в соцсетях информацию о якобы имевшихся недопустимых связях между президентом США Дональдом Трампом и Россией.

По словам музыканта, примерно год назад он встречался со своими друзьями, якобы работающими в разведывательных службах США.

«Они сказали: «Послушай, у тебя больше подписчиков в социальных сетях, чем у любого из нас, ты не мог бы опубликовать какие-то из этих вещей… просто разместить их?», — сказал исполнитель в интервью журналисту Кайлу Мередиту с музыкальной радиостанции WFPK, которая базируется в штате Кентукки.

Моби отметил, что в феврале 2017 года он оставил в соцсетях серию записей, в которых утверждал, со ссылкой на неких «друзей в Вашингтоне», что «досье на Трампа» является достоверным, говорится в материале, который появился на сайте музыкального ресурса Pitchfork.

Напомним, в начале 2017 года в западных СМИ появились сообщения о том, что Россия якобы располагает компрометирующими Дональда Трампа данными. В Москве опровергли эту информацию. Экс-директор нацразведки США Джеймс Клэппер рассказал, что Трамп требовал от него опровержения приведенных в досье с «компроматом» данных.

Накануне президент РФ Владимир Путин в очередной раз подчеркнул, что все обвинения во вмешательстве России в американские выборы и в сговоре команды Дональда Трампа, когда он был кандидатом в президенты США, с Россией являются полной чушью и бредом.





