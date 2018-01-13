«Гройсман неудачно пошутил»: в РФ ответили на предложение Украины вернуть Крым вместе с флотом

Москва, 13 января. Неудачной шуткой назвал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявление премьер-министра Украины о том, что Россия вместе с флотом «может вернуть Украине Крым».

В субботу в своем Twitter Пушков напомнил, что долги Киева достигли огромных масштабов, и даже при большом желании украинские власти не смогут «никого принять».

«Гройсман неудачно пошутил: Киев не готов никого принять — нет ни денег, ни кредитов, в казне — 5 млрд., а надо отдавать 38. Наглость, говорят, второе счастье, но в этом случае скорее признак небольшого ума», — написал сенатор.

Гройсман неудачно пошутил: Киев не готов никого принять - нет ни денег, ни кредитов, в казне - 5 млрд., а надо отдавать 38. Наглость, говорят, второе счастье, но в этом случае скорее признак небольшого ума. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) January 12, 2018

Такого же мнения относительно заявления Гройсмана придерживаются и другие российские политики и эксперты.

Так, заместитель председателя комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель в очередной раз отметил, что полуостров вошел в состав РФ после проведения референдума, на котором в пользу такого решения высказались местные жители, пишет RT.

«Они (украинские власти – прим. ФАН) не могут выстраивать диалог, не понимают, что Крым вошёл в состав России и назад никогда не вернётся. Это решение самих граждан, которые проживают на территории полуострова», — подчеркнул он.

Гемпель добавил, что российская сторона готова к диалогу с Украиной и хотела бы выстраивать с ней партнерские и дружеские отношения, однако Киев не делает шаги на встречу. По мнению парламентария, украинские власти «не созрели до того уровня, на котором говорят российские политики», а «сказанное Гройсманом – тупиковый разговор».

Ранее во время встречи с представителями российских СМИ президент РФ Владимир Путин сообщил о том, что Москва готова передать Киеву военную технику, которая в настоящее время находится в Крыму. Глава государства отметил, что украинские военные смогут присутствовать при утилизации той части боеприпасов, которую транспортировать невозможно.

«Встречное предложение президенту России — предлагаю вместе с флотом вернуть Крым. Готовы принять в ближайшее время», — заявил позже в ответ на предложение российского президента премьер Украины Гройсман.

Напомним, также на этой неделе президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в российско-украинских отношениях, выразил надежду, что ее удастся нормализовать. Российский лидер добавил, что «между двумя близкими, братскими странами, являющимися фактически частями одного и того же народа» необходим конструктивный диалог.