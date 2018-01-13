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Политика
«Гройсман неудачно пошутил»: в РФ ответили на предложение Украины вернуть Крым вместе с флотом
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    «Гройсман неудачно пошутил»: в РФ ответили на предложение Украины вернуть Крым вместе с флотом

    10:28  13 Января 2018  /обновлено: 10:28  13 Января 2018
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    «Неудачная шутка»: в России ответили на предложение Украины «вернуть Крым вместе с флотом»

    Москва, 13 января. Неудачной шуткой назвал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявление премьер-министра Украины о том, что Россия вместе с флотом «может вернуть Украине Крым».

    В субботу в своем Twitter Пушков напомнил, что долги Киева достигли огромных масштабов, и даже при большом желании украинские власти не смогут «никого принять».

    «Гройсман неудачно пошутил: Киев не готов никого принять — нет ни денег, ни кредитов, в казне — 5 млрд., а надо отдавать 38. Наглость, говорят, второе счастье, но в этом случае скорее признак небольшого ума», — написал сенатор.

    Такого же мнения относительно заявления Гройсмана придерживаются и другие российские политики и эксперты.

    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман

    Так, заместитель председателя комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель в очередной раз отметил, что полуостров вошел в состав РФ после проведения референдума, на котором в пользу такого решения высказались местные жители, пишет RT.

    «Они (украинские власти – прим. ФАН) не могут выстраивать диалог, не понимают, что Крым вошёл в состав России и назад никогда не вернётся. Это решение самих граждан, которые проживают на территории полуострова», — подчеркнул он.

    Гемпель добавил, что российская сторона готова к диалогу с Украиной и хотела бы выстраивать с ней партнерские и дружеские отношения, однако Киев не делает шаги на встречу. По мнению парламентария, украинские власти «не созрели до того уровня, на котором говорят российские политики», а «сказанное Гройсманом – тупиковый разговор».

    Президент РФ Владимир Путин: Россия готова передать Украине военную технику, находящуюся в Крыму

    Ранее во время встречи с представителями российских СМИ президент РФ Владимир Путин сообщил о том, что Москва готова передать Киеву военную технику, которая в настоящее время находится в Крыму. Глава государства отметил, что украинские военные смогут присутствовать при утилизации той части боеприпасов, которую транспортировать невозможно.

    «Встречное предложение президенту России — предлагаю вместе с флотом вернуть Крым. Готовы принять в ближайшее время», — заявил позже в ответ на предложение российского президента премьер Украины Гройсман.

    Напомним, также на этой неделе президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в российско-украинских отношениях, выразил надежду, что ее удастся нормализовать. Российский лидер добавил, что «между двумя близкими, братскими странами, являющимися фактически частями одного и того же народа» необходим конструктивный диалог. 

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #путин #россия #украина #крым
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