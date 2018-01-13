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Общество
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Украина
Шарий о реакции Киева на предложение Путина вернуть корабли Украине: Это напоминает анекдот
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    Шарий о реакции Киева на предложение Путина вернуть корабли Украине: Это напоминает анекдот

    9:54  13 Января 2018  /обновлено: 9:54  13 Января 2018
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    Шарий о реакции Киева на предложение Путина вернуть корабли Украине: Это напоминает анекдот

    Киев, 13 января. Украинский журналист, автор публикаций об организованной преступности на Украине Анатолий Шарий прокомментировал реакцию Киева на предложение президента России Владимира Путина вернуть корабли ВМС Украины. Он назвал «странным» поведение украинских властей.

    По словам видеоблогера, Украина, отказываясь от того, что так долго просила вернуть, выглядит нелепо, ведь в стране на данный момент не существует никаких программ кораблестроения, потому как ранее в Киеве надеялись на возврат кораблей.

    «Все это напоминает анекдот», — сказал журналист.

    Шарий также указал на то, что сейчас в Киеве называют эти корабли металлоломом, хотя на протяжении нескольких лет украинская сторона говорила, что Россия удерживает нечто очень «ценное» для Украины. Не исключено, что за годы простоя корабли могли прийти в полную непригодность, но в этом случае Киеву было бы разумно настаивать на компенсации, а не требовать их возврата, заключил Шарий.

    Анатолий Шарий

    Ранее глава запрещенного в России меджлиса1 крымских татар Рефат Чубаров заявил, что предложение Владимира Владимировича Путина о передаче Киеву оставшейся в Крыму и находящейся в плачевном состоянии украинской боевой техники является «унижением национальной гордости украинцев».

    Накануне президент России Владимир Путин обратил внимание, что российская сторона готова передать Киеву военные корабли и авиатехнику из Крыма. Однако глава государства отметил, что техника находится в плачевном состоянии.

    Ранее бывший командующий Военно-морскими силами Украины Сергей Гайдук отметил, что возможное возвращение с территории Крыма украинской боевой техники является «головной болью» для Киева. По его словам, власти страны должны быть готовы к ее ремонту.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Тимур Румнцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #путин #украина #шарий #корабли
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