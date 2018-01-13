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Общество
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Политика
США заявили о желании восстановить доверительные отношения с Россией
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    США заявили о желании восстановить доверительные отношения с Россией

    9:19  13 Января 2018  /обновлено: 9:19  13 Января 2018
    1142

    США заявили о желании восстановить доверительные отношения с Россией

    Москва, 13 января. В США заявили о стремлении Вашингтона восстановить доверительные отношения с Москвой. Об этом говорится в части американской ядерной доктрины, опубликованной изданием Huffington Post.

    «США стремятся восстановить условия, необходимые для формирования более глубокого доверия с Россией», — говорится в документе.

    В доктрине также отмечается, что Вашингтон не ставит знак равенства между РФ и Советским Союзом. Тем не менее в документе американская сторона обвиняет Россию в том, что она якобы не выполняет обязательства и нарушает договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

    США известны своими противоречивыми заявлениями в адрес России. Напомним, Вашингтон постоянно нарушает договор по ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом неоднократно говорил президент России Владимир Путин. Он отмечал, что новая стратегия Вашингтона, несмотря на то, что в США заявляют о ее оборонительном характере, носит наступательный и агрессивный характер. В частности, Вашингтон уже использует ракеты-мишени, что ведет к разрушению ДРСМД.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #сша #дрсмд
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