Москва, 13 января. В США заявили о стремлении Вашингтона восстановить доверительные отношения с Москвой. Об этом говорится в части американской ядерной доктрины, опубликованной изданием Huffington Post.

«США стремятся восстановить условия, необходимые для формирования более глубокого доверия с Россией», — говорится в документе.

В доктрине также отмечается, что Вашингтон не ставит знак равенства между РФ и Советским Союзом. Тем не менее в документе американская сторона обвиняет Россию в том, что она якобы не выполняет обязательства и нарушает договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

США известны своими противоречивыми заявлениями в адрес России. Напомним, Вашингтон постоянно нарушает договор по ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом неоднократно говорил президент России Владимир Путин. Он отмечал, что новая стратегия Вашингтона, несмотря на то, что в США заявляют о ее оборонительном характере, носит наступательный и агрессивный характер. В частности, Вашингтон уже использует ракеты-мишени, что ведет к разрушению ДРСМД.